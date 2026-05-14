Bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn gia đình liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải

Chiều 14/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025 tại phường Bãi Cháy tiếp tục phần xét hỏi.

Mở đầu phiên xử, HĐXX thẩm vấn các bị hại liên quan đến vụ án. Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản.

HĐXX cho biết, Bùi Đình Khánh bị truy tố thêm về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, với tổng thiệt hại theo kết luận giám định hơn 128 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh tại tòa.

Các bị hại gồm ông Giang, ông Bình và anh Đạt đều có đơn xin xét xử vắng mặt. Những người này đồng thời đề nghị không yêu cầu Khánh bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Một số bị hại khác cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường tài sản.

Đối với thiệt hại về tính mạng của chiến sĩ công an Quảng Ninh, HĐXX nêu theo quy định pháp luật, bị cáo phải thực hiện trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại.

Trước quan điểm của các bị hại, Bùi Đình Khánh nói: “Bị cáo cảm ơn các bị hại. Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Khải đã hy sinh do bị cáo gây ra. Mong đại diện gia đình, VKS ghi nhận”.

Tiếp đến, HĐXX cho luật sư, đại diện VKS tham gia xét hỏi các bị cáo để làm sáng tỏ thêm các tình tiết trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Theo cáo buộc, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bị xác định bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, trong đó có hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.