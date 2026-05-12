Bắt đối tượng xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng

Tối 12/5, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 thành phố Huế cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế), về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế phát hiện tài khoản Facebook có tên Hoàng Mai Huế đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video và phát trực tiếp (livestream) các nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Huế, liên quan việc thi hành án dân sự đối với gia đình đối tượng này.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Mai Hoàng (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản Facebook trên là Mai Hoàng, chuyên mua bán cây cảnh. Từ ngày 15/4 đến 5/5, đối tượng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, livestream các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng khác.

Nhiều bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự xã hội.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 thành phố Huế, trong quá trình thi hành án dân sự, cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn Hoàng thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên đối tượng vẫn cố ý sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, không đúng sự thật.