Lời chào cuối của chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông

Ngày 4/10, lễ tang ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, được tổ chức trong con hẻm nhỏ trên đường Ama Khê (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó đêm 3/10, ông cùng nhiều cán bộ xã Dray Bhăng đã xuống đường chống lũ, hỗ trợ phân luồng giao thông đoạn Quốc lộ 27 qua địa bàn bị ngập nặng sau mưa lớn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đang làm nhiệm vụ, ông bị một ô tô tông dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (thứ hai từ phải sang), chia buồn với gia đình ông Lê Phước Toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sự ra đi đột ngột của ông Toàn khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người dân địa phương bàng hoàng tiếc thương.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện chính quyền tỉnh đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình.

Theo ông Văn, ngay khi nhận được tin báo, ông đã chỉ đạo ngành y tế huy động y, bác sĩ khẩn trương cứu chữa cho ông Toàn tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do vết thương quá nặng, ông Toàn đã không qua khỏi.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình ông Toàn 50 triệu đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, thời điểm kiểm tra công tác tiếp dân tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã (Ảnh: Chuyên Phạm).

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã gửi thư chia buồn đến gia đình ông Lê Phước Toàn, bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trước sự hy sinh của ông trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân.

“Sự hy sinh của đồng chí Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân", ông Tạ Anh Tuấn viết trong thư.

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, ông Toàn đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm trong công việc.

Mẹ của ông Toàn đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại tang lễ, vợ ông Toàn gào khóc gọi tên chồng trong tuyệt vọng, bên cạnh là hai con nhỏ mới học lớp 5 và lớp 8. Chị không ngờ lời chào của chồng khi xuống cơ quan cách nhà gần 30km để làm nhiệm vụ lại là lời cuối chị được nghe.

Bà Lê Thị Đào (69 tuổi), mẹ ông Toàn, đau xót khóc nghẹn trước mất mát quá lớn.

Trong quá trình công tác, ông Toàn được biết đến là một cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết, tận tụy và gần gũi với nhân dân.

UBND xã Dray Bhăng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất chủ trương để xã hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận liệt sỹ đối với ông Lê Phước Toàn vì đã hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.