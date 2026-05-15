Đề nghị tử hình "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm

Sáng 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử 19 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy, ngày 17/4/2025.

Trước phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo Viện kiểm sát, 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác, đủ cơ sở xác định hai người này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

Theo cáo buộc, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Bị cáo cất giấu hai khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Khánh tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Theo Viện kiểm sát, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho hai khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, gồm hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.

Từ các căn cứ trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Khánh tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Quang Sơn bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Hoàng Văn Đông bị đề nghị 20 năm tù về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Nguyễn Thị Phương bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.

Nguyễn Quang Tư bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.

Bùi Xuân Hiến và Ngô Thị Thơ cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng, về tội Che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Vũ Hồng Sơn bị đề nghị 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi nghe xong mức án đề nghị của VKS, nhiều người thân của bị cáo ngồi hàng ghế dưới rơi nước mắt. Một phụ nữ lớn tuổi đã khóc lớn: "Thế là mất trắng rồi" rồi nằm vật xuống sàn phòng xử án. Các chiến sĩ công an phải dìu người này ra ngoài.

Phiên tòa sáng nay tiếp tục phần tranh tụng, sau đó HĐXX sẽ nghị án và tuyên án.