Xôn xao clip nữ tài xế ăn nhậu trước khi lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong

Ngày 5/10, một nguồn tin của phóng viên Dân trí, xác nhận clip lan truyền trên mạng xã hội về nhóm người đang ăn nhậu tại một hàng quán, trong đó có bà L.T.C.C. (33 tuổi, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) - người điều khiển ô tô tông Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng vào tối 3/10.

Theo nội dung clip, bà C. được cho là ngồi ăn uống cùng với một phụ nữ khác cùng 6 nam giới. Tại cuộc nhậu, bà C. có uống "chén riêng" với một người đàn ông trong bàn.

Bà C. (đứng) được cho là đã ăn nhậu trước khi lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi ăn uống, bà C. điều khiển ô tô và tông ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng văng xa 10m khiến nạn nhân bị thương tích nặng và tử vong sau đó.

Gây tai nạn xong, bà C. dừng, để ô tô lại cách hiện trường khoảng 100m và rời khỏi hiện trường ngay trong đêm 3/10.

Đến 9h ngày 4/10, bà C. đã đến cơ quan công an trình diện.

Theo công an, bước đầu bà C. thừa nhận có uống bia cùng bạn bè rồi điều khiển ô tô thiếu chú ý, quan sát nên gây tai nạn.

Chiếc ô tô mà bà C. điều khiển gây nên vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại thời điểm trình diện, khi kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy, kết quả bà C. đều không vi phạm. Người phụ nữ này đang nuôi con nhỏ mới 12 tháng tuổi.

Cơ quan công an sẽ cho giám định tốc độ của ô tô thời điểm xảy ra tai nạn để củng cố tài liệu, xử lý vụ việc theo quy định.

Clip ăn nhậu của bà C. nhận được sự quan tâm và lên án, chỉ trích của nhiều người về hành vi sử dụng bia rượu nhưng vẫn điều khiển ô tô dẫn đến vụ việc đau lòng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Chủ tịch xã Dray Bhăng tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đưa tin, tối 3/10, trời mưa lớn gây ngập trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn cùng cán bộ xã điều tiết giao thông trên tuyến để người dân thuận tiện khi lưu thông.

Khoảng 21h30 cùng ngày, bà C. điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.73 tông ông Toàn văng xa 10m. Sau khi tông vào ông Toàn, nữ tài xế rời khỏi hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Toàn đã tử vong do thương tích quá nặng. Ông Toàn tử nạn để lại vợ cùng con trai học lớp 8 và con gái học lớp 5.