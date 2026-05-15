"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh nói mức án tử với mình là đúng

Chiều 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy ngày 17/4/2025, với 19 bị cáo liên quan.

Trước khi hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Trần Đình Khánh cảm ơn luật sư đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, đặc biệt là nhóm bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm.

Theo Khánh, chính bị cáo là người chủ động liên lạc với nhóm này. Vì yếu tố tình cảm nên một số người đã vô tình vi phạm pháp luật.

Bị cáo cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho Triệu Thị Hiền và Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái của mình - vì còn trẻ, là người dân tộc thiểu số và hạn chế nhận thức pháp luật.

Nói về bản thân, Khánh cho biết dù được gia đình cho ăn học đầy đủ nhưng do thiếu tu dưỡng đạo đức, không đủ bản lĩnh trước cám dỗ lợi nhuận nên đã phạm tội ma túy, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Bùi Đình Khánh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bị cáo Khánh gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, người hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt các đối tượng trong vụ án.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi các bị cáo khác vì bản thân là người cầm đầu, khiến nhiều người bị liên lụy, nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát.

Bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn cán bộ trại giam đã động viên, giúp ổn định tinh thần trong thời gian bị tạm giam. Đồng thời, Khánh nói bản thân là con trưởng nhưng không làm tròn trách nhiệm với gia đình.

Kết thúc lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận mình không đủ đạo đức, thiếu ý chí, gây ra hành vi đặc biệt nghiêm trọng và cho rằng mức án VKS đề nghị đối với mình là “đúng người, đúng tội”.

Nhiều bị cáo khác cũng tỏ ra ân hận về hành vi của mình gây ra, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, ở phần tranh tụng. Các luật sư đưa ra nhiều căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Luật sư của Ngô Văn Tuyên cho rằng việc truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy chưa phù hợp, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong khi đó, luật sư của Nguyễn Quang Tư đề nghị HĐXX xem xét tuyên mức án thấp hơn đề nghị của VKS.

Trước đó, theo luận tội của VKS, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải để bán kiếm lời. Bị cáo bị cáo buộc cất giấu hai khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng nhằm chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho hai khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin.

Cơ quan tố tụng cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, với các hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.

Lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ nên có đủ căn cứ kết luận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngoài hành vi giết người, các bị cáo còn bị xác định tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người khác và thiệt hại tài sản.

Đối với nhóm tội phạm ma túy, HĐXX đánh giá các bị cáo đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn để thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đánh giá HĐXX, trong vụ án giết người, Bùi Đình Khánh giữ vai trò đặc biệt nghiêm trọng, cầm đầu và chỉ huy hoạt động tại Quảng Ninh. Hà Thương Hải giữ vai trò thứ hai khi chuẩn bị súng, đạn.

Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông bị xác định là đồng phạm giúp sức theo chỉ đạo của Khánh và Hải. Trong đó, Sơn được cho là trực tiếp nạp đạn vào súng rồi đưa cho Khánh sử dụng.