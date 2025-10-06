Vụ chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông: Khởi tố nữ tài xế

Chiều 6/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra do đang nuôi con nhỏ 12 tháng tuổi.

Hình ảnh Chi (đứng) ăn nhậu với nhóm người trước khi lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Tối 3/10, Lê Thị Cẩm Chi ăn nhậu với 6 người đàn ông và một phụ nữ. Sau đó, Chi điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.73, tông ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, văng xa 10m khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gây tai nạn xong, Chi đi thêm một đoạn rồi dừng, để ô tô lại cách hiện trường khoảng 100m và rời khỏi hiện trường.

Đến 9h ngày 4/10, Chi đến cơ quan công an trình diện.

Bị can Lê Thị Cẩm Chi (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo công an, bước đầu Lê Thị Cẩm Chi thừa nhận có uống rượu bia cùng bạn bè rồi điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát nên gây tai nạn.

Tại thời điểm trình diện, khi kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy, kết quả Chi đều không vi phạm.

Như Dân trí đưa tin, tối 3/10, trời mưa lớn gây ngập trên quốc lộ 27 đoạn qua xã Dray Bhăng, ông Lê Phước Toàn cùng cán bộ xã điều tiết giao thông trên tuyến để giúp người dân lưu thông thuận tiện, an toàn.

Chiếc ô tô Chi điều khiển bị hư hỏng nặng sau cú va chạm giao thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị ô tô do Chi điều khiển tông trúng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.

Ông Toàn tử nạn để lại vợ cùng con trai học lớp 8 và con gái học lớp 5.