Vụ máy hỏng vẫn kê khai tán sỏi hàng trăm ca: Bắt giám đốc bệnh viện

Sáng 4/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bị can Nguyễn Đăng Giáp bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc máy tán sỏi bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị khởi tố, bắt giam (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trước thời điểm bị bắt giữ, ông Giáp khẳng định vụ việc có lỗi của các cá nhân đã tự làm mà không báo cáo và lãnh đạo bệnh viện có trách nhiệm chưa giám sát chặt chẽ.

Ông Giáp cũng bật khóc, gửi lời xin lỗi đến bệnh nhân vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này tại bệnh viện.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại - Thận Tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bị can Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức bị khởi tố cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian máy tán sỏi laser bị hỏng và không sử dụng được, nhưng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình cho 255 người.

Nhiều bệnh nhân từng được bệnh viện kê tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng và 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ là hơn 60 triệu đồng.

Như Dân trí đưa tin, tháng 7, Sở Y tế Đắk Lắk kiểm tra chuyên môn tại Khoa Thận - Tiết niệu của bệnh viện này và phát hiện hàng trăm ca tán sỏi laser được thực hiện tại bệnh viện trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã kỷ luật 3 bác sĩ, một điều dưỡng và phạt hành chính gần 20 cá nhân có liên quan.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã gửi thư mời 255 bệnh nhân từng tán sỏi laser trong thời gian máy hỏng, quay lại bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, thăm khám miễn phí.

Vụ việc nghiêm trọng này được cơ quan điều tra xác định gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, tài sản của bệnh nhân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Hành vi này cũng làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.