Vụ chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông: Nữ tài xế ra trình diện

Ngày 4/10, lãnh đạo Phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết người điều khiển ô tô tông ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tử vong trong đêm, đã đến cơ quan công an trình diện.

Danh tính người điều khiển ô tô là bà Lê Thị Cẩm C. (33 tuổi, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk).

Thời điểm ô tô lao nhanh tông vị chủ tịch xã văng xa 10m và tử vong sau đó (Ảnh: Cắt từ clip).

Bước đầu, bà C. được xác định đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 47A-461.73 tông ông Toàn văng xa 10m khi nạn nhân đang cùng cán bộ xã Dray Bhăng điều tiết giao thông trên Quốc lộ 27, do tuyến đường bị ngập sau mưa.

Sau khi tông vào ông Toàn, bà C. đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Như Dân trí đưa tin, tối 3/10, trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra mưa lớn, kéo dài khiến tuyến đường bị ngập nước gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân.

Ông Lê Phước Toàn cùng nhiều cán bộ xã Dray Bhăng tổ chức chống lũ, điều tiết giao thông.

Khoảng 21h30 cùng ngày, ông Toàn bị một ô tô tông từ phía sau, hất văng ra xa 10m. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Cán bộ, nhân dân xã Dray Bhăng bàng hoàng và bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của ông Lê Phước Toàn trong khi đang làm nhiệm vụ.