Shark Bình bị khởi tố tội thứ 3

Chiều 15/12, tại họp báo công tác công an năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án tiền số Antex của ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế. Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Nguyễn Hữu Tuất và Đỗ Công Diễn.

Trước đó, Shark Bình bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, Đại tá Long cho biết, qua điều tra, khám xét, Công an Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ của các đối tượng, tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Shark Bình (Ảnh: Shark Tank).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Công ty cổ phần công nghệ ViMo do Đỗ Công Diễn làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, cùng 3 cổ đông, trong đó có Shark Bình và Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay.

Công ty ViMo hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán, nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí. Do doanh thu lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Shark Bình đã chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3, 4/2024, từ đó trốn thuế hơn 29,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số Antex.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị "rút ví".

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng như gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội xác định ông Bình còn chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.