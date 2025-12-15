Dáng vẻ khác lạ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng liên quan tập đoàn Phúc Sơn xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 15 đến 17/12, do thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa.

Theo tòa sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khi thực hiện 14 dự án, gói thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ từ năm 2008 đến 2023, đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo nhân viên cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, kế toán.

Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỷ đồng; từ việc xác định lại giá đất là 204 tỷ đồng; từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là 459 tỷ đồng.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), kháng cáo đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng như bà Lan, các cựu quan chức như: Ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ), Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ),... cùng nhiều lãnh đạo giữ trọng trách tại các sở, ngành kháng cáo xin giảm án.

Tại phiên tòa sáng 15/12, Hội đồng xét xử thông báo có 11/12 bị cáo kháng án có mặt. Riêng bị cáo Phùng Quang Hùng xin xét xử vắng mặt vì mới nhập viện, có luật sư bào chữa đại diện tại phiên tòa.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 15/12.

Có thể thấy cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan không còn tiều tụy, gầy gò như tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 6, bị cáo Thúy Lan xuất hiện với dáng vẻ suy sụp, tiều tụy. Luật sư của bị cáo trình bày việc thân chủ bị chứng ngừng thở, bệnh tim và đường ruột trong quá trình bị tạm giam; xin HĐXX cho bị cáo được ngồi trong quá trình xét xử.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tòa sơ thẩm tuyên 14 năm tù với cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Lan gửi đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 11/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh doanh; gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh tại phiên xét xử phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho tập đoàn Phúc Sơn thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Ông Phạm Hoàng Anh bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ tại phiên xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Duy Thành lĩnh án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Theo bản án sơ thẩm, ông Thành đã nhận 4 lần tiền từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu với tổng số tiền 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.

Theo bản án sơ thẩm, các cựu lãnh đạo các tỉnh đã bị doanh nghiệp của Hậu dùng tiền thao túng, tạo lợi ích nhóm. Họ phạm tội do suy thoái về phẩm chất, vì vụ lợi.

Mặc dù toàn bộ tiền hưởng lợi và thiệt hại vụ án là hơn 1.164 tỷ đồng đã được Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo nộp lại nhưng hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá vẫn cần mức án nghiêm để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.