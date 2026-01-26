Vụ 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng ở Gia Lai: Hiện trường chôn xe máy

Sáng 26/1, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra truy xét manh mối liên quan đến vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch, thuộc chi nhánh ngân hàng ở phường Hội Phú, Gia Lai vào chiều 19/1.

Sáng cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng phong tỏa, mở rộng điều tra khu vực phát hiện chiếc xe máy bị chôn, nghi là phương tiện của 2 đối tượng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng nêu trên.

Khu vực phát hiện chiếc xe máy nghi liên quan vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiếc xe được phát hiện trong một hố sâu dưới mương dài, giáp ranh giữa Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) và khu rừng thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, quản lý.

Đây là khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại, địa hình phức tạp. Tại đây có mương sâu và dài, bụi rậm, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Khoảng cách từ nơi phát hiện chiếc xe máy đến hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 5km.

Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ cho biết, mương dài nơi phát hiện chiếc xe đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên, vị trí chiếc xe được phát hiện nằm trong một hố sâu bất thường, có dấu hiệu mới được đào, nhưng chưa có thông tin cụ thể về thời điểm hình thành.

Hình ảnh 2 đối tượng cướp ngân hàng sử dụng chiếc xe chạy trốn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo lãnh đạo UBND phường Diên Hồng, đến thời điểm này, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, truy xét manh mối liên quan đến các đối tượng thực hiện vụ trộm ngân hàng. Mọi thông tin liên quan đến vụ án đều được bảo mật nhằm đảm bảo công tác điều tra.

“Phường chỉ nắm được thông tin khu vực phát hiện chiếc xe nằm phía sau một khu công nghiệp, thuộc địa giới hành chính của địa phương. Toàn bộ công tác điều tra do cơ quan chức năng thực hiện độc lập. Đến nay, phường chưa nhận được báo cáo cụ thể”, đại diện UBND phường Diên Hồng cho hay.

Hiện trường phát hiện chiếc xe nghi giống phương tiện trong vụ cướp ngân hàng (Clip: Chí Anh).

Như Dân trí thông tin, vào khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, đã bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.