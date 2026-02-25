Vụ "siêu lừa Anna" ở Hà Nội: Thêm một du học sinh Mỹ tố cáo

Liên quan vụ "siêu lừa Anna" ở Hà Nội, ngày 25/2, thêm một bị hại phản ánh đến phóng viên báo Dân trí về việc bị cô gái Đ.T.K.C. (23 tuổi, ở xã Quảng Oai, Hà Nội) không trả tiền như cam kết.

Người phản ánh là P.N.A. (18 tuổi, ở TPHCM), du học sinh tại Mỹ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, A. cho biết khoảng cuối tháng 9/2025, A. được C. Chủ động làm quen, nhắn tin qua mạng xã hội Instagram, để hỏi về một chiếc áo.

Thời gian sau đó, A. và C. nói chuyện nhiều hơn. "C. hỏi về chuyện đi du học, về học phí, trường, cuộc sống. C. cũng nói năm sau C. sẽ sang bang Ohio nơi em đang ở. Từ đó em tin tưởng, nói chuyện nhiều", A. kể.

Đoạn tin nhắn trao đổi giữa A. và C. về việc đổi tiền (Ảnh: NVCC).

Theo A., nhiều lần, C. chủ động gọi video call, khoe về các món đồ được tặng, đồng thời C. cũng kể về việc có bố mẹ làm to, nhà giàu nhưng không thích bám cha mẹ, tự đi học ngân hàng và hiện làm nhân viên tại một ngân hàng ở Hà Nội.

Đầu tháng 1, bạn của A. nhờ nữ sinh này mua giúp một chiếc túi xách bên Mỹ. Việc này được A. chia sẻ với C..

Theo A., khi biết chuyện, C. chủ động đề nghị giúp đổi từ tiền VNĐ sang USD để chuyển sang Mỹ cho A., với lý do C. làm tại ngân hàng, phí đổi rẻ và tỉ giá cao.

Vì tin tưởng, A. đã bảo bạn của cô 2 lần chuyển tiền cho C. qua số tài khoản vào 2 ngày 9-10/1, lần lượt 50 triệu đồng và 30 triệu đồng. Trong đó, 78 triệu đồng là tiền đổi sang USD, còn 2 triệu đồng là phí chuyển.

Sau khi chuyển tiền, A. và C. vẫn nói chuyện bình thường, tuy nhiên A. không nhận được tiền như đã hẹn. Đến tháng 2, khi chất vấn C., A. nhận được câu trả lời là gần Tết, ngân hàng không làm việc.

Ngày 20/2, A. đọc được nhiều bài "bóc phốt" C. trên mạng xã hội và dò hỏi C. về khoản tiền trên. "C. bảo vẫn chưa đi làm lại", A. cho biết.

Đến ngày 24/2, sau bài viết của báo Dân trí, A. thẳng thắn nói C. và nhận được câu trả lời: "Không có tiền trả, mọi chuyện đi quá xa rồi, không có cách nào hết".

Trước đó, ít nhất 4 người đã phản ánh đến phóng viên Dân trí về việc bị Đ.T.K.C. tiếp cận vay tiền, trong đó có 3 người đến nay không đòi lại được tiền, tổng hơn 200 triệu đồng.

Những cá nhân này đều cho biết C. xây dựng "vỏ bọc" là một tiểu thư nhà giàu, gia thế khủng, bố mẹ làm lãnh đạo, sống sang chảnh. Họ đều bị C. chủ động tiếp cận, làm thân.

Sau một khoảng thời gian, khi bị C. làm cho tin tưởng, họ bị C. đề nghị cho vay tiền với cùng một kịch bản là gặp khó khăn trong việc kinh doanh, buôn bán và cần tiếp gấp.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, C. liên tục khất hẹn hoặc mất liên lạc.

Một số "chủ nợ" sau đó đã công khai tố cáo, "bóc phốt" C. lên mạng xã hội và bất ngờ được hàng chục cá nhân khác cùng chia sẻ về việc cũng bị C. vay tiền và không trả, với cùng một thủ đoạn "phông bạt" nêu trên.

Theo chị L.G., một người từng cho C. vay tiền và sau đó đăng bài "bóc phốt", tổng số tiền C. vay của nhiều người có thể lên tới hơn 500 triệu đồng.