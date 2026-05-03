Vợ chi 40 triệu đồng thuê người chém chồng vì nghi có nhân tình

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, thông tin đơn vị đã bắt tạm giam nhóm đối tượng cố ý gây thương tích tại đặc khu Phú Quốc.

Theo công an, bà Nguyễn Thị Sương (60 tuổi, trú tại xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ) do mâu thuẫn gia đình kéo dài và bức xúc việc chồng là ông H. ra Phú Quốc sinh sống, bỏ lại nợ nần. Nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm khác, bà Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa (26 tuổi, cùng ở Cần Thơ) với giá 40 triệu đồng để hành hung chồng minh.

Bà Sương và nhóm thanh niên do bà thuê bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận hợp đồng, Nghĩa rủ thêm 3 đối tượng khác gồm: Trần Thành Đồng (22 tuổi), Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) và Phạm Ngọc Hoài (29 tuổi) di chuyển từ Cần Thơ ra Phú Quốc.

Ngày 18/4, khi phát hiện ông H. ở khu vực Sân bay quốc tế Phú Quốc, nhóm này đã tổ chức tấn công. Trong khi Mạnh chờ sẵn trên xe, Nghĩa dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào vai, tay, chân nạn nhân, còn Hoài dùng gậy ba khúc liên tiếp hành hung. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh truy xét các đối tượng liên quan. Sau 2 ngày điều tra, các đối tượng bị bắt tại Cần Thơ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.