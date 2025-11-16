Đâm trọng thương người chở bạn gái cũ rồi bỏ trốn

Ngày 16/11, Công an xã Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Đặc khu Phú Quốc bắt giữ đối tượng truy nã Danh Phụng (29 tuổi) khi hắn đang lẩn trốn tại Phú Quốc.

Theo cơ quan công an, ngày 30/11/2024, anh B.V.G. chở chị N. đi nhậu. Khi cả hai ra về Phụng đã chặn đường rồi dùng dao đâm vào lưng anh G. gây thương tích 11%. (Phụng là bạn trai cũ của chị N.). Sau khi gây án, Phụng bỏ trốn khỏi địa phương.

Danh Phụng (29 tuổi) bị truy nã sau khi đâm trọng thương người chở bạn gái mình về rồi bỏ trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 7/10, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Phụng về tội Cố ý gây thương tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Châu Thành đã xác định được nơi lẩn trốn của Danh Phụng là tại Phú Quốc. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với Công an Đặc khu Phú Quốc tiến hành bắt giữ đối tượng sau hơn 1 tháng truy nã.