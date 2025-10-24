Dùng dao chém người khác trọng thương vì nhớ lại mâu thuẫn cũ

Sáng 24/10, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã Hồ Thanh Mới (55 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra của công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 19/10/2024, sau khi kết thúc cuộc nhậu và trên đường về nhà, đối tượng Mới đi ngang qua khu vực bà P.T.D. (52 tuổi, trú tại xã Tân An) đang bán nấm rơm gần đường dẫn lên cầu Tân An.

Đối tượng mới bị Công an tỉnh An Giang truy nã về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhớ lại việc trước đây bà D. từng chửi mình khi đi qua khu vực của bà để về vườn, Mới nảy sinh bực tức và tìm cách gây gổ. Trong lúc cự cãi, Mới dùng dao chém nhiều nhát vào tay bà D..

Khi bà D. bỏ chạy, Mới tiếp tục đuổi theo, quật ngã nạn nhân xuống đường, cắn vào mặt nạn nhân rồi liên tiếp cầm dao chém nhưng không trúng.

Người dân phát hiện sự việc đã can ngăn kịp thời và đưa bà D. đến Bệnh viện sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM điều trị.

Kết quả giám định thương tật, bà D. bị thương tích 51%.

Ngày 17/2, Công an thị xã Tân Châu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Mới về tội Cố ý gây thương tích, nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.