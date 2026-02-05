Truy nã bị can cho vay lãi nặng liên quan dự án nhà ở tại Hải Phòng

Ngày 5/2, Công an Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, liên quan Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.

Theo công an, từ tháng 7 đến tháng 11/2025, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Phạm Thị Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, giai đoạn 2023-2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) là chủ mưu, chỉ đạo Thảo và Phượng cho Trần Huy Cường cùng nhiều cá nhân khác vay với lãi suất 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73-146%/năm. Nhóm này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng, với tổng số tiền cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 19/1/2025, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Do nghi phạm bỏ trốn, đến ngày 26/1, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.