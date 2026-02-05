Giám đốc ngân hàng bị truy nã vì chiếm đoạt 5 tỷ đồng đã ra đầu thú

Sáng 5/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Ngô Minh Sang (37 tuổi, cư trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) ra đầu thú sau thời gian bị truy nã tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sang trước đây là giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Đối tượng Sang (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 6/2022, Sang vay hơn 5 tỷ đồng của nhiều bị hại là người quen để tiêu xài cá nhân. Đến hạn, do không có khả năng chi trả nên Sang xin nghỉ việc và bỏ đi khỏi địa phương.

Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, Sang đã bỏ trốn.

Đến ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đối với Sang.