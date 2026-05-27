Trả thù nhầm người, thanh niên bị khởi tố 2 tội danh

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Hoa Kỳ (30 tuổi, trú tại xã Bình Hòa) về 2 tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, chiều 24/1, sau khi uống rượu, Kỳ mang theo một con dao tự chế tìm đến nhà Nguyễn Thái Tâm để giải quyết mâu thuẫn cũ. Tại đây, do không thấy Tâm mà chỉ thấy anh Nguyễn Anh Khoa (40 tuổi, bạn của Tâm) đang nằm võng, Kỳ đã lao vào chém anh Khoa gây thương tích rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Hoa Kỳ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15%. Đến ngày 26/1, Nguyễn Hoa Kỳ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả giám định pháp y xác định hung khí Kỳ sử dụng là dao sắc nhọn, thuộc danh mục có tính sát thương cao.

