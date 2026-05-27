Triệt phá “công xưởng” sản xuất vũ khí trái phép giữa rừng cao su

Ngày 27/5, đại diện Công an thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, khởi tố các đối tượng liên quan.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Huế) phát hiện các đối tượng Phạm Thanh Bình (SN 2004), Hồ Dương Huỳnh Đức (SN 2003), Lê Phú Vẫn (SN 1995), Huỳnh Ngọc Đức (SN 2000), Trần Tám (SN 1993), Phạm Xuân Dũng (SN 1991), cùng trú tại thành phố Huế và Phan Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng liên quan vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 25/12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp địa phương triệu tập Phạm Thanh Bình làm việc.

Ban đầu, đối tượng quanh co, ngoan cố chối tội. Tuy nhiên trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Bình đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ 5 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì cùng hơn 1.000 viên đạn.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định Phan Văn Quang là người trực tiếp sản xuất, cung cấp vũ khí cho nhóm đối tượng tại thành phố Huế. Ngày 3/2, một tổ công tác đặc biệt được cử vào tỉnh Lâm Đồng để xác minh thông tin.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nơi ở của đối tượng Quang nằm trong khu vực thưa dân cư, được bao bọc bởi rừng cao su rậm rạp. Xưởng chế tạo vũ khí được đối tượng che chắn, ngụy trang kín đáo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 6/2, tổ công tác bất ngờ áp sát, khống chế thành công Phan Văn Quang tại nhà riêng của đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật tại “công xưởng sản xuất” vũ khí thu nhỏ này, như máy tiện nòng súng, máy đánh bóng rãnh nòng, máy khoan, 30 thanh kim loại dùng chế tạo nòng súng, 10 van súng, khoảng 5kg đạn chì,…

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi nhập linh kiện, chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an thành phố Huế còn phát hiện nhiều tài khoản ẩn danh đăng thông tin mua, bán vũ khí trái phép. Từ tháng 12/2025 đến nay, cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng về tội Sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 10 khẩu súng nén hơi bắn đạn chì, gần 20.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, linh kiện phục vụ chế tạo vũ khí.