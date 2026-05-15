Mâu thuẫn cá nhân, nam thanh niên bị 6 người đánh hội đồng

Ngày 15/5, Công an xã Đại An cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 6 bị can để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan công an tống đạt quyết định đối với Lưu Huỳnh Hải Đăng (Ảnh: Công an cung cấp).

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Lưu Huỳnh Hải Đăng (19 tuổi), Nguyễn Minh Được (18 tuổi) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Huỳnh Khánh Duy (17 tuổi), Diệp Thanh Hùng (21 tuổi), Huỳnh Trấn Huy (18 tuổi) và Trầm Sơn Dương (18 tuổi) bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, Được, Đăng xảy ra mâu thuẫn với T.M.C. (20 tuổi). Thời điểm 18h ngày 13/9/2025, Đăng, Được bàn bạc và hẹn C. đến đường nhựa thuộc ấp Cá Lóc, xã Đại An để "thanh toán".

Cơ quan công an tống đạt quyết định đối với Nguyễn Minh Được (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, Được, Đăng cùng các đối tượng trên đã chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai bia, đoạn cây tầm vong đứng dọc theo lề đường. Khi C. chạy xe đến thì các đối tượng lần lượt ném chai bia, dùng dao tự chế chém trúng vào xe, dùng đoạn cây tầm vong đánh trúng vào người làm C. ngã xe. Tiếp đó Đăng và Được tiếp tục dùng dao tự chế chém vào người C. gây thương tích.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của C. là 12%. Ngoài ra 2 cây dao mà Được và Đăng dùng để chém gây thương tích cho C. là vật thuộc “Danh mục dao có tính sát thương cao” theo quy định tại Thông tư số 75/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.