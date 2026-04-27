Nổ tàu cá ở An Giang, 5 người bị thương

Ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) xác nhận, một vụ nổ tàu cá vừa xảy ra trưa cùng ngày tại khu vực bến phà Tắc Cậu, thuộc địa phận ấp An Bình khiến nhiều người bị thương.

Theo đó, trong lúc đang lên xuống hàng hóa, tàu cá (loại tàu thu mua hàng) của ông N.V.L. bất ngờ phát nổ khiến 5 người bị thương nặng, trong đó có chủ tàu và các tài công.

Các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Riêng chiếc tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ nổ (Ảnh: Phương Vũ).

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình An đã điều động hơn 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an xã và người dân địa phương triển khai công tác cứu hộ.

Theo UBND xã Bình An, nguyên nhân ban đầu nghi là do chủ tàu bơm dầu quá đầy và khởi động máy ngay khi tràn dầu.

Theo cơ quan chức năng, vụ nổ cũng khiến nhiều trụ sở cơ quan, nhà dân xung quanh cũng bị hư hại nhẹ và một số xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng. Ước tính sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại tài sản vào khoảng 1,5 tỷ đồng.