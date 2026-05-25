Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá bị bắt

Ngày 22/5, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Bá bị điều tra về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hiện chưa có thêm thông tin cụ thể về vai trò của ông Bá trong vụ án.

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Ảnh: N.Đ.).

Thời gian gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án sai phạm liên quan hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành. Một số nhà máy lớn trong lĩnh vực nhiệt điện, nhôm, thép và môi trường bị xác định có dấu hiệu liên quan đến việc dữ liệu khí thải, nước thải truyền về cơ quan quản lý bị can thiệp, chỉnh sửa.

Theo thông tin ban đầu, dữ liệu môi trường tại một số cơ sở xả thải bị làm sai lệch, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn. Cơ quan điều tra cho rằng, dù các thiết bị quan trắc được niêm phong, tích hợp camera giám sát, trên thực tế vẫn có nhiều trạm bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí có hành vi can thiệp từ xa.

Quá trình điều tra cho thấy, trong hơn 300 trạm quan trắc môi trường thuộc các chủ nguồn thải trên cả nước bị khám xét, có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, tương đương khoảng 55%.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP nắm 51% vốn, CTCP Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97% vốn tại doanh nghiệp này.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 83 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng 32,2%. Tổng tài sản của doanh nghiệp đến cuối năm 2025 đạt gần 7.400 tỷ đồng.

Nhiệt điện Hải Phòng từng được giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng và sau đó tiếp tục triển khai dự án Nhiệt điện Hải Phòng 2. Hai nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng.