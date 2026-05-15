Cảnh sát đưa bé gái đi lạc từ An Giang đến Cần Thơ về nhà an toàn

Ngày 15/5, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ), cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một bé gái đi lạc từ tỉnh An Giang đến Chợ số 10, thuộc phường Cái Răng trở về nhà an toàn.

Bé N.T.C.G. được đưa về nhà an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 14/5, người dân phát hiện một bé gái có biểu hiện hoang mang, đi lang thang tại khu vực Chợ số 10 nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Cái Răng nhanh chóng đưa cháu bé về trụ sở công an phường trấn an tinh thần và xác minh thông tin nhằm sớm tìm người thân cho cháu.

Tại đây, bé gái cho biết tên là N.T.C.G., ngụ tỉnh An Giang và đã đi lạc xuống địa bàn TP Cần Thơ từ ngày 11/5. Tuy nhiên, vì hoảng sợ nên G. không nhớ rõ địa chỉ cũng như thông tin liên lạc của người thân.

Qua những thông tin ban đầu do cháu bé cung cấp, Công an phường Cái Răng phối hợp công an địa phương nơi cháu bé cư trú để xác minh nhân thân, tìm kiếm thông tin gia đình. Qua xác minh được biết, G. mồ côi cha mẹ, đang sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi.

Sau đó, Công an phường Cái Răng khẩn trương đưa bé gái về với bà ngoại trong đêm. Gặp lại G., người bà bày tỏ sự cảm kích đối với lực lượng công an đã hỗ trợ cháu bà về nhà an toàn.