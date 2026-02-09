Từ An Giang lên TPHCM tạt sơn “khủng bố”, đòi nợ thuê

Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Phú Định, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi tạt sơn vào nhà dân nhằm “khủng bố” tinh thần, gây áp lực đòi nợ.

Các đối tượng tạt sơn đòi nợ thuê bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, rạng sáng 1/2, Công an phường Phú Định tiếp nhận tin báo của bà V.T.K.D. (SN 1963, ngụ tại hẻm 266 Hoàng Ngân) về việc bị các đối tượng ném chai chứa sơn đỏ vào nhà, cửa sổ và khu vực sân, gây hư hỏng tài sản và làm các thành viên trong gia đình hoảng loạn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Định đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu liên quan và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Công an nhanh chóng xác định và mời làm việc ba đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Phước Tài (SN 2008, trực tiếp tạt sơn), Võ Minh Vỹ (SN 2005, chở Tài và quay video), Nguyễn Phát Đạt (SN 2005, tổ chức thực hiện).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được một người chưa rõ lai lịch thuê tạt sơn nhằm gây áp lực buộc con nợ trả tiền. Sau khi chuẩn bị các chai sơn và nhận địa chỉ qua mạng xã hội, nhóm đối tượng di chuyển từ tỉnh An Giang đến TPHCM thực hiện hành vi và quay video gửi cho người thuê để nhận tiền công. Cùng thời điểm, nhóm đối tượng còn thực hiện một vụ tạt sơn khác tại địa bàn tỉnh lân cận.

Theo Công an TPHCM, nguyên nhân vụ tạt sơn xuất phát từ việc người thân của gia đình bị hại vay tiền qua mạng với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả. Các đối tượng cho vay đã sử dụng nhiều hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần, trong đó có việc thuê người tạt sơn, quay video để gây áp lực. Vụ việc được xác định gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng trước thủ đoạn manh động của các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời, tiếp tục truy xét đối tượng có liên quan.