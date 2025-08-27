Trả hồ sơ vụ tài xế gây tai nạn trên cầu Phú Mỹ ở TPHCM

Ngày 27/8, TAND khu vực 2 (TPHCM) đã trả hồ sơ vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do bị cáo Trịnh Tiến Dũng (37 tuổi, quê An Giang) thực hiện.

Sau thời gian nghị án, HĐXX TAND khu vực 2 nhận thấy còn nhiều nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Dũng tại thời điểm vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo nội dung vụ án, chiều 8/8/2024, Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xuống dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát.

Xe tải của Dũng lao xuống dốc cầu với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển cùng chiều.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe tải chở hàng hóa thức ăn cho tôm từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe. Đồng thời, nhà chức trách cũng xác định thêm một số vi phạm khác của người này.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỷ đồng.