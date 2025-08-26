Nhóm phụ nữ đi "xử" tình địch nhưng đâm nhầm người khác ở TPHCM

Ngày 26/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hằng (25 tuổi), Phan Thị Quế Chi (30 tuổi) 13 năm tù về tội Giết người.

Cùng tội danh trên, 5 bị cáo khác có vai trò đồng phạm giúp sức bị tòa tuyên phạt mức án 8-12 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo... nên cần xử lý nghiêm. Trong vụ án này, bị cáo Chi là người khởi xướng, Hằng là người trực tiếp đâm nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm cao hơn.

Bị cáo Hằng (bìa phải) và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Quá trình xét xử và tại tòa, các bị cáo tỏ ra hối hận, thừa nhận hành vi sai phạm. Chi khai, do thiếu suy nghĩ, bồng bột, còn Hằng nói "bị cáo say nên không làm chủ được hành vi của mình".

Theo hồ sơ, tháng 5/2023, chị Đinh Thị Như Y. có quan hệ tình cảm với anh Trần Quốc H.. Ngày 11/6/2023, Quế Chi nhắn tin cho chị Y. và nói mình là người yêu cũ của H. nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.

Nhiều ngày sau, chị Y. liên tục nhận tin nhắn chửi bới và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ Dương Thị Hằng (bạn của Quế Chi). Y. kể lại với chị Nguyễn Thị Hồng Khuyên (bạn Y.) và nhờ giải quyết mâu thuẫn.

Chị Khuyên đồng ý và nói Y. hẹn gặp Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi tại nhà của mình trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp (nay là phường An Hội Tây).

Tối 19/6/2023, Chi đi ăn tối cùng Hằng, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Vy Liêm Quân, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Hồ Thị Kim Nhi và kể lại chuyện mâu thuẫn với Y., cả nhóm thống nhất cùng đi giải quyết mâu thuẫn.

Sáng hôm sau, Ân lái ô tô chở cả nhóm đến điểm hẹn để tìm đánh chị Y.. Khi đi, Lộc mang theo bao hung khí gồm 2 cây rựa dài khoảng 80cm và một số con dao Thái Lan.

Khi đến điểm hẹn, cả nhóm gặp chị Hòa Thị Hồng và chị Khuyên từ phòng khách đi ra trước cửa nói chuyện.

Lúc này, trong nhóm trên có người hỏi "có con Y. ở đây không", chị Hồng nói ở đây không có ai tên Y.. Ngay lúc đó, Hằng cầm dao xông đến đâm nhiều nhát vào người chị Hồng. Thấy vậy, chị Khuyên can ngăn thì bị Hằng đâm trúng bàn tay phải nên chị này bỏ chạy vào bếp.

Sau khi bị đâm, chị Hồng lùi vào bên trong nhà rồi ngã gục xuống bàn thì bị Chi dùng ấm trà bằng sứ trên bàn đập vào đầu.

Chưa dừng lại, Hằng còn tiếp tục cầm dao xông đến đâm chị Hồng nhiều nhát. Cùng lúc đó, Tuấn Anh và Quân cầm rựa đuổi chém người có ý định can ngăn.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe Ân đang chờ sẵn để tẩu thoát và bị bắt sau đó.

Theo kết luận giám định, chị Hồng mang thương tích 26%, nguy hiểm đến tính mạng. Chị Khuyên bị chém nhưng từ chối giám định thương tật, không yêu cầu xử lý hình sự.