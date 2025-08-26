Giám đốc Công ty Đại Kim và Công ty Thịnh Phát Bắc Giang bị khởi tố

Ngày 26/8, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn San (Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim) và Bùi Văn Hưng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang, Phó Giám đốc Công ty Đại Kim) về tội Trốn thuế.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Đại Kim thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thịnh Phát Bắc Giang góp vốn tham gia đấu thầu dự án dân cư mới xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh).

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Văn San (Ảnh: Bộ Công an).

Tháng 11/2020, Công ty Đại Kim trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án trên, với diện tích hơn 64.000m2.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho bán đất của dự án, San và Hưng đã thống nhất sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng và phiếu thu với giá trị mua bán đất thấp hơn so với giá bán đất thực tế.

Sau đó, các đối tượng sử dụng hợp đồng này để xuất hóa đơn giá trị gia tăng và kê khai doanh thu bán hàng, làm giảm doanh thu bán hàng thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, nhằm mục đích trốn thuế.

Đến nay, Công ty Đại Kim đã ký 260 hợp đồng theo dạng trên.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Công ty Đại Kim đã xuất 206 số hóa đơn giá trị gia tăng của 103 lô đất. Trong đó, số tiền chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng thực tế với tổng giá thanh toán trên hoá đơn là hơn 32 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3 tỷ đồng.