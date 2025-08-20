Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng

Ngày 20/8, TAND Khu vực 2 (TPHCM) đã hoãn tuyên án đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng (37 tuổi, quê An Giang) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Do còn một số vấn đề liên quan đến nhân thân bị cáo cần xác minh, HĐXX quyết định dời ngày tuyên án.

Bị cáo Dũng tại thời điểm vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo nội dung vụ án, chiều 8/8/2024, Dũng điều khiển xe tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ). Khi xuống dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát.

Xe tải của Dũng lao xuống dốc cầu với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển cùng chiều.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe tải chở hàng hóa thức ăn cho tôm từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe. Đồng thời, nhà chức trách cũng xác định thêm một số vi phạm khác của người này.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỷ đồng.