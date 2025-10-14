Tiền số AntEx ra mắt từ 2021, vì sao bây giờ Shark Bình mới bị điều tra?

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình trong thời gian qua.

Vụ án đầu tiên liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch, và một số công ty liên quan.

Các vụ án còn lại gồm: Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương; Vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: N.T.).

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc xác minh.

Đến chiều 6/10, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án của Shark Bình.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định bất cứ ai tố cáo sẽ được tiếp nhận, giải quyết theo quy định với tinh thần không có vùng cấm. Quyết định giải quyết tin báo tố giác tội phạm sẽ được thông báo khi có kết quả.

Tối 6/10, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech Group của ông Bình, đặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, làm việc liên tục tại đây đến đầu giờ chiều ngày 7/10.