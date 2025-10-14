Shark Bình bị bắt cùng 9 đồng phạm

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can gồm: Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech), Đào Vĩnh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.

Đại tá Trung cho biết cả 10 bị can đều bị tạm giam.

Shark Bình và đồng phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Phó phòng PC03, Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở hai tội danh đã nêu, bởi có rất nhiều vi phạm.

Đại tá Thành Kiên Trung cho hay, "đồng tiền số AntEx ra mắt từ năm 2021. Sau khi triển khai dự án, đến năm 2022, đồng tiền này không phát huy tác dụng nên mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo. Đến nay mới có 4 bị hại trình báo.

Công an xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Đại tá Kiên Trung đề nghị bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động.