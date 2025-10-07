Công an đang làm việc tại trụ sở công ty của Shark Bình

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 13h40 ngày 7/10, tại trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), đặt tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh, có rất đông công an đang làm nhiệm vụ tại đây.

Ngoài lực lượng chức năng, một số nhân viên công ty cũng có mặt tại nơi làm việc.

Một cán bộ công an tại đây cho biết, các đơn vị chức năng đang làm nhiệm vụ, chưa có thông tin gì, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Theo nam bảo vệ làm việc tại tòa nhà 18 Tam Trinh, từ đêm qua công an đã có mặt tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Cuộc làm việc của lực lượng chức năng kéo dài đến tận hôm nay.

Tòa nhà 18 Tam Trinh là nơi đặt trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền ảo AntEx.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

Shark Bình (Ảnh: H.P.).

“Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý” - Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.