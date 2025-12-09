Thiếu niên lái xe máy bốc đầu ở TPHCM bị tịch thu phương tiện

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT An Sương đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7/12, qua theo dõi tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT An Sương phát hiện clip ghi lại cảnh nam thiếu niên lái xe máy thực hiện hành vi bốc đầu. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường song hành, xã Hóc Môn, TPHCM. Ban chỉ huy Đội CSGT An Sương vào cuộc xác minh, mời những người liên quan lên làm việc.

Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường ở TPHCM (Video: Nguyễn Hoàng).

Qua làm việc, công an xác định vụ việc diễn ra vào khoảng 22h ngày 5/12. Thời điểm này, N.P.Đ. (14 tuổi) lái xe máy chở L.T.N. (14 tuổi) trên đường song hành, hướng Bà Triệu về Lê Thị Hà.

Khi vừa qua giao lộ Bà Triệu, Đ. thực hiện hành vi bốc đầu xe. Mở rộng xác minh, công an xác định nhóm đi cùng hỗ trợ quay clip gồm N.M.Q. (19 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) lái xe máy chở Đ.H.P. (15 tuổi). P ngồi sau, dùng điện thoại quay cảnh Đ. bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội. Q không xuất trình được giấy phép lái xe.

Nam thiếu niên lái xe máy bốc đầu làm việc với CSGT (Ảnh: C.A.).

Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.P.Đ. với hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và vi phạm quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô. Hình thức xử phạt là tịch thu phương tiện.

Riêng N.M.Q. bị lập biên bản về hành vi không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.