Tịch thu phương tiện của thiếu niên 16 tuổi "bốc đầu" xe máy ở Tây Ninh

Ngày 17/10, Đội Cảnh sát giao thông số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản, tịch thu phương tiện của một thiếu niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" trên đường rồi quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Hình ảnh L. trong clip được đăng lên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản đăng tải clip ghi lại cảnh nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy chạy bằng một bánh, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Qua xác minh, Đội CSGT số 3 xác định chủ tài khoản là N.V.L. (SN 2009, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh). Làm việc với cơ quan công an, L. thừa nhận là người trực tiếp lái xe trong clip, thực hiện hành vi bốc đầu xe tại km38+800 tuyến Đường tỉnh 819, ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng, vào khoảng 9h ngày 15/10.

Đội CSGT số 3 đã lập biên bản đối với L. về các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu và người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích từ 50cm3 trở lên. Đồng thời, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục tịch thu phương tiện vi phạm.