Thanh niên “bốc đầu” xe máy đăng TikTok bị tịch thu phương tiện ở TPHCM

Ngày 15/10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT số 1 vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.Q.T. (SN 2006, ngụ phường Tân Uyên) về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe.

Theo quy định, CSGT xử phạt T. 3 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam thanh niên bốc đầu xe ở phường Tân Uyên (Ảnh: PC08).

Trước đó, qua nắm thông tin từ mạng xã hội, Đội CSGT số 1 phát hiện tài khoản tên "Triệu Nhỏ" đăng tải clip, ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy bằng một bánh.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định, chủ tài khoản nói trên là T., làm nghề sửa xe tại phường Tân Uyên. Đội CSGT số 1 phối hợp với công an địa phương mời nam thanh niên đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, vụ việc xảy ra khoảng 22h40 ngày 30/9. T. là người lái xe máy biển số 61K1-253.xx chạy bằng một bánh từ giao lộ ĐT746 - Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe. Clip do vợ của T. quay, sau đó được đăng lên TikTok.

Ngoài ra, chủ xe L.H.M.P. cũng bị CSGT phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi bốc đầu xe, nam thanh niên đăng clip lên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

PC08 khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội.

Các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.