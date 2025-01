Khoe clip bốc đầu xe lên Facebook, thanh niên bị tịch thu phương tiện

Ngày 21/1, Công an TP Bến Cát (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ, xử lý thanh niên N.T.Q. (19 tuổi, quê Long An) về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với phương tiện 2 bánh.

Theo Công an TP Bến Cát, qua công tác nắm tình hình, công an thành phố phát hiện Q. đăng tải clip bốc đầu xe máy khi tham gia giao thông trên trang Facebook cá nhân. Vào cuộc xác minh, công an đã mời Q. đến trụ sở để làm việc.

Anh Q. làm việc với CSGT (Ảnh: Công an Bến Cát).

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết bản thân không có giấy phép lái xe. Hành vi của Q. có nguy cơ rất cao gây ra tai nạn và cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông.

Vì vậy, xe máy do Q. điều khiển vi phạm sẽ bị tịch thu, chủ phương tiện có thể đối diện mức phạt số tiền lên đến 10 triệu đồng.