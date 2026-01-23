Thanh niên giao cấu với bé gái 15 tuổi bị bắt khi về thăm nhà ở Đồng Nai

Ngày 23/1, Công an xã Trị An (Đồng Nai) thông tin, đơn vị vừa bắt đối tượng Lê Duy Anh (23 tuổi, ngụ xã Trị An, Đồng Nai) sau hơn 4 tháng lẩn trốn tại khu vực biên giới Campuchia.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Duy Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai truy nã từ ngày 23/9/2025 về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Lê Duy Anh (giữa) bị công an bắt giữ (Ảnh: CAĐN).

Trước đó, ngày 13/5/2024, Lê Duy Anh đưa cháu N. (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến nhà nghỉ tại xã Trị An để thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Năm 2025, sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, Lê Duy Anh bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Công an xã Trị An, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng di chuyển đến khu vực gần cửa khẩu Châu Đốc (An Giang), giáp biên giới Campuchia nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng. Công an xã Trị An đã nhiều lần đến gia đình vận động, gửi thư kêu gọi đầu thú, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố lẩn trốn.

Ngày 20/1, Công an xã Trị An phát hiện Lê Duy Anh về thăm gia đình liền tổ chức lực lượng bắt giữ thành công. Tại cơ quan Công an, nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã Trị An đã bàn giao Lê Duy Anh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xử lý theo quy định.