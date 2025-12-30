Đề nghị truy tố ông lão 77 tuổi nhiều lần hiếp dâm cháu gái 12 tuổi

Sáng 30/12, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố ông Nguyễn Hồng Tuấn (77 tuổi, cư trú tại ấp Tân Thọ, xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về 2 tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ông Tuấn bị Công an tỉnh An Giang đề nghị truy tố 2 tội danh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra của cơ quan công an, vào đầu tháng 12/2024, Nguyễn Hồng Tuấn thấy cháu V. (12 tuổi, trú cùng địa phương) đi học ngang qua nhà mình nên đã gọi cháu vào nhà giả vờ thăm hỏi, dùng tiền để dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với nạn nhân.

Với thủ đoạn tương tự, trong suốt tháng 12/2024, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu V. tại nhà riêng.

Sự việc chỉ dừng lại khi gia đình V. phát hiện bất thường và làm đơn tố giác Tuấn đến cơ quan chức năng.