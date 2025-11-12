Bé gái 7 tuổi bị bạn nhậu của ba hiếp dâm

Ngày 12/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, trú tại ấp Phú Trung, xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Công an xã Chợ Vàm, ngày 8/11, Lê Trí Tâm Anh cùng bạn nhậu tại một quán nhậu trên địa bàn xã. Sau cuộc nhậu, đối tượng này đã nảy sinh ý định đồi bại với cháu P.T.N.A. (7 tuổi), là con của bạn nhậu.

Đối tượng Lê Trí Tâm Anh bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình nạn nhân, Anh chở cháu A. về, nhưng ghé qua nhà riêng của mình để xâm hại cháu. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, hắn chở cháu A. về lại nhà gia đình.

Tại nhà, cháu A. được người thân phát hiện có dấu hiệu bất thường về tâm lý và thể chất nên gặng hỏi, do vậy A. kể lại toàn bộ sự việc mình bị xâm hại cho gia đình nghe. Gia đình cháu bé sau đó đã trình báo cơ quan công an.

Biết mình bị tố giác, Lê Trí Tâm Anh đến Công an xã Chợ Vàm đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận đây là lần thứ 2 xâm hại cháu bé. Trước đó, trong một lần đưa đón cháu A., hắn cũng đã chở cháu về nhà mình để thực hiện hành vi nói trên.

Theo người nhà cháu A., đối tượng Tâm Anh là người quen thân với gia đình nên họ thường nhờ Tâm Anh đưa đón con của mình.