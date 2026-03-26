Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố 2 nguyên cán bộ công an

Ngày 26/3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long - Nguyễn Quốc Khanh và nguyên điều tra viên Lê Quốc Việt về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Vụ việc liên quan đến quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long), khiến em Nguyễn Ngọc B.Tr. (14 tuổi, trú xã Trà Côn) tử vong.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thụ lý vụ việc, mặc dù có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính dẫn đến tai nạn, nhưng Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với tài xế này.

Diễn biến vụ tai nạn, vụ nổ súng và các bước tố tụng liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long:

Vụ việc bắt nguồn từ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901 (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), khi tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải vượt xe không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc B.Tr. (thời điểm đó 14 tuổi) điều khiển.

Hậu quả, nữ sinh bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đỉnh điểm bức xúc xảy ra ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha nạn nhân) mang súng tự chế đến nhà tài xế Trung, bắn người này trọng thương rồi tự sát.

Ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung được đưa đi cấp cứu. Sau khi bị bắn, tài xế Trung bị tổn thương cơ thể rất nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, phải điều trị dài ngày.

Trước áp lực dư luận và đơn thư tố cáo, vụ tai nạn được điều tra lại. Cơ quan chức năng xác định lỗi chính thuộc về tài xế do hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến tháng 5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Tháng 6/2025 cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với tài xế Trung.

Tuy nhiên, do tình trạng tâm thần và sức khỏe của tài xế Trung không đảm bảo, cơ quan điều tra sau đó tạm đình chỉ điều tra để chờ điều trị.

Sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao vào cuộc xác minh dấu hiệu “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” đối với cán bộ Công an huyện Trà Ôn (cũ).

Tháng 9/2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần đầu tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Đến tháng 11/2025, sau khi phục hồi xác minh, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định tạm đình chỉ lần thứ hai với cùng lý do.

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã yêu cầu nhiều đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, trong đó có các tổ chức tín dụng để phục vụ việc làm rõ nội dung tố giác. Đến tháng 2, Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ ba ra quyết định tạm đình chỉ do hết thời hạn giải quyết nhưng vẫn chưa đủ căn cứ kết luận.