Nguyên Bộ trưởng Kim Tiến nộp 14,5 tỷ đồng trong vụ án thất thoát 800 tỷ

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả khi cơ quan tố tụng xác định những sai phạm của bà Tiến và 9 bị can khác gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, bà Tiến bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Với vai trò là Bộ trưởng Bộ Y tế tại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Tiến được xác định là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt, chỉ đạo triển khai hai dự án quy mô lớn nói trên.

Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Hữu Khoa).

Cơ quan tố tụng xác định, trong quá trình triển khai, bà Tiến đã có các quyết định chưa đúng quy định, trong đó có việc cho phép thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này sau đó tạo điều kiện để các đơn vị cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, thực hiện chỉ định thầu trái quy định, dẫn đến hàng loạt sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

Theo kết luận điều tra, tổng thiệt hại do các sai phạm gây ra được xác định hơn 803 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là chi phí lãng phí phát sinh trong quá trình dự án bị dừng, kéo dài và các khoản chi không đúng quy định. Ngoài ra, còn có thiệt hại liên quan đến việc thuê tư vấn nước ngoài và các hoạt động triển khai không đúng quy trình.

Cùng vụ án, nhiều bị can khác bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một số bị can thuộc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế bị cáo buộc đã nhận tiền từ các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhận hối lộ trong vụ án này lên tới hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) bị xác định nhận hơn 51,7 tỷ đồng, còn bị can Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc rồi Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) nhận tổng số tiền khoảng 7,7 tỷ đồng. Một phần số tiền này được xác định có liên quan đến việc chi “lại quả” trong quá trình thực hiện các gói thầu tại dự án.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài ra, bị can Lê Thanh Thiêm bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc nhận tiền để “chạy” đoàn kiểm tra. Hành vi này được xác định xảy ra trong quá trình các đơn vị, doanh nghiệp tìm cách hợp thức hóa sai phạm và tránh bị xử lý.

Theo tài liệu, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) để liên hệ Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.

Do biết Lê Thanh Thiêm là người có quan hệ xã hội rộng, Lê Thành Công đã đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu. Vài ngày sau, Thiêm gọi Nguyễn Chiến Thắng đến nhà, nói đã “nhờ được” và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Tin lời, Thắng đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm.

Quá trình điều tra, các bị can và cá nhân liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người nộp số tiền lớn nhất với 14,5 tỷ đồng. Tổng số tiền đã được nộp để khắc phục hậu quả trong vụ án đến nay hơn 63,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án, trong đó có 7 bất động sản liên quan đến các bị can trong vụ án.

Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong lĩnh vực đầu tư công y tế với quy mô lớn, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Các sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã kéo dài trong nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công trong lĩnh vực y tế.