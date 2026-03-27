Thảm án dùng súng đoạt mạng tài xế taxi và mẹ vợ, bắn bố vợ trọng thương

Ngày 27/3, nguồn tin của báo Dân trí cho biết cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương, xảy ra tại địa bàn 2 xã Kim Phú và Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (Ảnh: Nhật Anh).

Nghi phạm liên quan đến vụ việc là Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 26/3, nghi phạm điều khiển ô tô biển kiểm soát 43H-099.xx đến nhà bố vợ là ông P.V.H. (SN 1960, trú tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền).

Căn nhà của bố mẹ vợ nghi phạm (Ảnh: Tiến Thành).

Tại đây, Đạo dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn ông H. cùng vợ là bà Đ.T.T.T. (SN 1962) làm bà T. tử vong, ông H. bị thương nặng.

Sau khi gây án, Đạo điều khiển ô tô về nhà bố đẻ ở thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền rồi cố thủ trên xe, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Khu vực rừng keo nơi phát hiện thi thể tài xế taxi (Ảnh: Tiến Thành).

Cơ quan chức năng cũng xác định trước khi gây án tại nhà bố mẹ vợ, nghi phạm Đạo còn dùng súng bắn chết anh B.T.S. (SN 1986, trú tại thành phố Đà Nẵng) và giấu xác nạn nhân trong một rừng keo ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Anh S. là tài xế taxi biển số 43H-099.xx được Đạo thuê chở từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Quảng Trị, sau đó bị đối tượng sát hại.