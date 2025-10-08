Bắt giam ông lão 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Chiều 8/10, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam ông Bùi Văn Lợi (71 tuổi, trú tại Hà Tiên) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ông Lợi bị truy nã sau khi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Lợi (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/7. Thời điểm đó, ông Lợi đang ở tại phòng trọ của em ruột mình tại ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Lợi dụng lúc bé Đ.H.N. (10 tuổi, hàng xóm gần khu trọ) vào phòng xin đồ ăn, ông Lợi nảy sinh ý định đồi bại.

Ông này đã dụ dỗ bé N. vào phòng ngủ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi trở về nhà, bé N. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Gia đình bé gái sau đó đã nhanh chóng trình báo vụ việc lên Công an xã Kiên Lương.

Ngày 11/9, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định bắt tạm giam ông Lợi. Tuy nhiên, ông này đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã khẩn trương truy tìm và bắt giữ được Bùi Văn Lợi khi y đang lẩn trốn tại khu vực phường Hà Tiên, kết thúc hơn 2 tháng lẩn trốn của đối tượng.