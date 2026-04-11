Thanh niên cướp giật 2 chiếc iPhone trong tiệm cầm đồ ở TPHCM

Ngày 11/4, Công an phường Hòa Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng cướp giật 2 chiếc điện thoại iPhone tại một tiệm cầm đồ trên đường Cách Mạng Tháng 8.

Nghi phạm cướp giật bị camera an ninh ghi lại (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Trước đó, chiều 8/4, chị T. đang làm việc tại tiệm cầm đồ A93, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Hưng, một thanh niên tóc nhuộm vàng, mặc áo thun đen đến, yêu cầu chuộc lại 2 chiếc điện thoại. Trong đó, có một chiếc iPhone 15 Pro và một chiếc iPhone 16 Pro Max, đây là số tài sản do một người tên N.T.H. (SN 2004) đứng tên cầm cố trước đó.

Khi được chị T. đưa máy kiểm tra, đối tượng lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác đã nhanh chóng cầm hai chiếc điện thoại, tẩu thoát khỏi tiệm cầm đồ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã vào cuộc truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Cảnh sát đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.