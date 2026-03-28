Công an tìm cô gái bị giật điện thoại ở TPHCM

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM, đang điều tra vụ cướp giật tài sản và thông báo tìm bị hại.

Công an tìm cô gái đi xe máy bị giật điện thoại (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, lúc 7h20 ngày 24/3, một cô gái đi xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu xám trên đường Thuận An Hòa, khu phố 1B (phường An Phú).

Khi đến trước Công ty Quang Vinh, đối tượng Đ.V.L. (mặc áo xe ôm công nghệ) lái xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu trắng - đỏ - đen, mang biển số 49C1-151.33, áp sát và giật chiếc điện thoại của cô gái này.

Bị giật tài sản, cô gái truy đuổi và hô hoán nhờ người đi đường hỗ trợ. Trên đường bỏ chạy, tên cướp đã bỏ lại chiếc điện thoại. Người dân truy đuổi đến đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Thuận Giao) thì bắt được nghi phạm, giao công an phường. Riêng bị hại đã rời đi, không đến công an trình báo.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM thông báo người bị hại trong vụ án liên hệ ngay Công an phường Thuận Giao (TPHCM) qua số điện thoại 0989.729.594, để làm việc.