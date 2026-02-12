Vào tiệm vàng cướp giật rồi bán lấy tiền mua ma túy ở TPHCM

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tối 11/2, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Kim Chi 2, trên đường Nguyễn Văn Tạo. Đối tượng gây án là một người đàn ông, cao khoảng 1,7m.

Theo nội dung trình báo, nghi phạm đi vào tiệm vàng, hỏi mua nhẫn. Khi được chủ tiệm đưa chiếc nhẫn 2 chỉ vàng để xem, người này bất ngờ cầm tài sản bỏ chạy.

Chỉ sau khoảng 5 giờ gây án, Công an xã Hiệp Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM và Công an xã Vĩnh Phước Tây, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng, thu hồi tài sản cho tiệm vàng.

Bước đầu, Hùng khai sau khi cướp giật được tài sản, nghi phạm đem vàng đi bán và mua ma túy để sử dụng cùng 2 đối tượng khác.