Bắt nhóm cướp giật túi xách ở TPHCM

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang lấy lời khai đối với Hồ Trọng Quý (SN 2009, ngụ phường Gia Định), Nguyễn Bảo Nghi (SN 2012, cùng ngụ phường Gia Định) và Hoàng Nhơn Nghĩa (SN 2005, ngụ phường Khánh Hội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Rạng sáng 21/2, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách bên trong có tiền mặt và một số tài sản khác tại khu vực vòng xoay Trần Não - Lương Định Của.

Công an phường An Khánh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, khẩn trương rà soát, truy xét các đối tượng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, cảnh sát đã nhanh chóng xác định các đối tượng gây án là Quý, Nghi, Nghĩa và tiến hành bắt giữ các đối tượng, đồng thời thu hồi được tài sản cho bị hại.

Bước đầu, các đối tượng khai cùng nhau bàn bạc đi cướp giật tài sản. Rạng sáng 21/2, nhóm này chạy xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường, tìm người dân sơ hở để gây án.

Ngoài vụ việc xảy ra tại phường An Khánh, nhóm đối tượng khai tiếp tục di chuyển qua nhiều khu vực khác để gây án nhưng không chiếm đoạt được tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng. Cảnh sát kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm, không khoan nhượng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố.