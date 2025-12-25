Tên trộm đột nhập qua lỗ thông gió ăn trộm 11 điện thoại và 5 đồng hồ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quân và Hà Tiến Bằng (cùng trú ở xã Đan Thượng, Phú Thọ) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Đan Thượng nhận được trình báo của anh N.Đ.H. (trú ở khu 3, xã Đan Thượng) về việc bị kẻ gian trộm cắp 11 điện thoại di động các loại và 5 đồng hồ đeo tay tại cửa hàng của gia đình.

Nguyễn Minh Quân và Hà Tiến Bằng đột nhập cửa hàng điện thoại qua lỗ thông gió, ăn trộm 11 điện thoại và 5 đồng hồ đeo tay (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành thu thập chứng cứ, rà soát đối tượng nghi vấn, công an nhanh chóng làm rõ thủ phạm là Quân (SN 2004) và Bằng (SN 2003).

Hai đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Phát hiện cửa hàng điện thoại của anh H. không có người trông coi, các đối tượng đột nhập qua lỗ thông gió tầng hai, lấy trộm tài sản rồi bắt xe khách về tỉnh Bắc Ninh tiêu thụ và lẩn trốn.

Nhận định cuối năm tình hình tội phạm trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không để cửa hàng, tài sản “bỏ trống” trong thời gian dài.

Người dân nên lắp đặt camera giám sát, khóa an toàn, hệ thống chiếu sáng ban đêm và phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.