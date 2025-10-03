Tên trộm đánh rơi khẩu súng và 4 viên đạn

Ngày 2/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Tài (SN 1997, ngụ phường Sa Đéc) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Thành Tài (Ảnh: CTV).

Khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ khẩu súng Rulo, khẩu súng điện, 2 bình xịt hơi cay, 8 viên đạn và đoạn ống hút bịt kín hai đầu chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30/6 vừa qua, Tài đến khu vực xã Tân Nhuận Đông thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị người dân phát hiện và khống chế. Trong lúc xô xát, Tài làm rơi khẩu súng, 4 viên đạn và 1 vỏ đạn.

Người dân đã nhặt khẩu súng và đạn bàn giao cho công an.

Kết luận giám định cho thấy khẩu súng và 4 viên đạn mà Tài cất giấu thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định.