Tên trộm thực nghiệm lại hành vi cõng két sắt

Sáng 7/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm cắp két sắt xảy ra tại gia đình bà Đ.T.N. (SN 1969, trú tổ dân phố Quyền Thượng, phường Sông Trí, Hà Tĩnh).

Theo cảnh sát, chiều tối 14/7, Nguyễn Hồng Lân (SN 1989, trú tại thôn Đông Tiến, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị) mang theo ba lô đi bộ từ đường tránh Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến khu vực nhà bà N..

Nguyễn Hồng Lân thực nghiệm lại hành vi trộm két sắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, anh ta quan sát thấy không có ai ở nhà nên lấy bộ quần áo khác từ trong ba lô để thay rồi đội mũ tròn vành, bịt khẩu trang vải, đeo găng tay và đột nhập vào phía trong.

Lân đi vào phòng ngủ, nhìn thấy một két sắt. Ban đầu, Lân kéo két sắt xuống khu vực bếp rồi đưa đến cửa phía sau, di chuyển đến một bãi đất trống cách đó 200m.

Tại đây, Lân sử dụng một thanh sắt đục phá mặt sau của két. Lân lấy được số tiền 4,6 triệu đồng, một nhẫn vàng 3 chỉ và một lắc tay bằng kim loại màu vàng rồi tẩu thoát.

Thực nghiệm điều tra vụ trộm két sắt (Video: Công an cung cấp).

Trong buổi thực nghiệm lại hiện trường, Nguyễn Hồng Lân đã thực nghiệm lại hành vi trộm két sắt. Anh ta dùng dây thừng cột quanh két sắt và cõng nó từ trong nhà ra ngoài khiến nhiều người chứng kiến ngỡ ngàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Hồng Lân về tội Trộm cắp tài sản.